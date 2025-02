Aspettando Zagrebelsky: mercoledì l'inaugurazione dell'anno accademico 2024/2025

"Un docente illustre che ha formato generazioni di studenti e studiosi”. Da sempre amico di San Marino, attento alle dinamiche che attraversano la piccola Repubblica anche nella sfera giudiziaria, “si distingue per l'impegno costante e generoso espresso nelle riflessioni su diritto, democrazia, etica e principi costituzionali”. Il giurista Gustavo Zagrebelsky, già Presidente della Corte Costituzionale italiana, si appresta ad apportare “un contributo significativo all'Università di San Marino e a tutta la comunità” del Titano, con una lectio magistralis incentrata proprio sulle “virtù e il ruolo delle realtà statuali di piccole dimensioni”.

E' il Rettore dell'Ateneo ad alimentare con queste parole l'attesa per l'inaugurazione dell'anno accademico 2024/2025. Affidata a Corrado Petrocelli come di consueto l'apertura della cerimonia al Kursaal con un approfondimento a tutto tondo sui traguardi e gli orizzonti con i quali l'Università consolida e amplia la sua attività, in stretta relazione con il territorio. Il termometro su una realtà in crescita nell'ambito della ricerca e della formazione.