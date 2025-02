UNIRSM Aspettando Zagrebelsky: mercoledì l'inaugurazione dell'anno accademico 2024/2025 Il noto giurista interverrà con una lectio magistralis dal titolo "Elogio del piccolo". Inizio cerimonia alle 15.00 presso il Centro Congressi Kursaal

"Un docente illustre che ha formato generazioni di studenti e studiosi”. Da sempre amico di San Marino, attento alle dinamiche che attraversano la piccola Repubblica anche nella sfera giudiziaria, “si distingue per l'impegno costante e generoso espresso nelle riflessioni su diritto, democrazia, etica e principi costituzionali”. Il giurista Gustavo Zagrebelsky, già Presidente della Corte Costituzionale italiana, si appresta ad apportare “un contributo significativo all'Università di San Marino e a tutta la comunità” del Titano, con una lectio magistralis incentrata proprio sulle “virtù e il ruolo delle realtà statuali di piccole dimensioni”.

E' il Rettore dell'Ateneo ad alimentare con queste parole l'attesa per l'inaugurazione dell'anno accademico 2024/2025. Affidata a Corrado Petrocelli come di consueto l'apertura della cerimonia al Kursaal con un approfondimento a tutto tondo sui traguardi e gli orizzonti con i quali l'Università consolida e amplia la sua attività, in stretta relazione con il territorio. Il termometro su una realtà in crescita nell'ambito della ricerca e della formazione.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: