Ass. Allegro Vivo: torna la rassegna “Classica Giovani”

Il Chiostro dei Padri Servi di Maria di Valdragone si fa cornice ideale peri i quattro appuntamenti all'insegna dell'eccellenza musicale, nel talento delle nuove generazioni. Torna “Classica Giovani” che Allegro Vivo propone per la quinta edizione. Ad aprire la rassegna il duo pianistico formato da Laura Geri e Marina Gasperoni. Attive dal 1993, per le due artiste sammarinesi - anche docenti all'Istituto Musicale - numerosi riconoscimenti e premi in concorsi nazionali e internazionali. Simbiosi sonora e profonda intesa interpretativa, frutto di un lavoro che le vede insieme sin da giovanissime e che si traduce in un linguaggio musicale coeso, dalle sfumature espressive molteplici.

Da 'Fantasia' di Schubert alle 'Danze Slave' di Dvorak portano un repertorio insieme raffinato ed energico. Prossimi appuntamenti lunedì 8 luglio con il Trio Shelak; il 21 luglio e il 4 agosto Michele Castaldo al piano. Parte del ricavato andrà a sostegno di studenti e famiglie contadine in Mozambico, segnando l'impegno di Allegro Vivo nella promozione della solidarietà, oltre che della cultura musicale.