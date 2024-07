50° ANNIVERSARIO “Ass. Emma Rossi” celebra la Carta dei Diritti con la lectio di Carlo Fusaro Serata partecipata, alla presenza dei Capitani Reggenti, ricordando anche i 50 anni della scomparsa prematura di Leo Marino Dominici, padre della Carta, insieme a Renzo Bonelli

Ampia adesione e sala piena per un momento di riflessione su una tappa spartiacque nel cammino democratico della Repubblica, guardando alla storia per trarne attualità e traiettorie per il domani. 50 anni della carta dei Diritti - era l'8 luglio del 1974 quando venne promulgata la legge n.59 -, ma anche 50 anni dalla scomparsa prematura di Leo Marino Dominici che di quella legge è uno dei padri, insieme a Renzo Bonelli.

Li cita la Presidente Patrizia Busignani - portando il saluto dell'Associazione Emma Rossi, davanti ai Capitani Reggenti, Alessandro Rossi e Milena Gasperoni – dalle pagine di “Rinnovamento”, il periodico del Movimento per le libertà statutarie: “Facciamo sentire a tutti che il risultato raggiunto è una conquista per tutti – si legge - è operante pienamente in difesa di chiunque”.

“Un desiderio e un obiettivo raggiunto – dice la Busignani - perché questa legge è patrimonio condiviso”. Ci sono le figlie, Paola Dominici e Antonella Bonelli che ne ricordano l'impegno politico in un rapporto che era anche di profonda amicizia. Ricordi personali: sono parte integrante dell'intervento di Giovanna Crescentini che parla da cittadina innamorata del suo Paese prima ancora che da avvocato ed esperta. “Quando San Marino scelse lo stato costituzionale” la lezione di Carlo Fusaro: analisi ed excursus di processo in evoluzione, guardando avanti.

Nel video, un estratto della lectio magistralis del Professore Carlo Fusaro

