ASPETTANDO IL FESTIVAL Asse Venezia-Bologna in nome del cinema Collaborazione 2020 tra Cinema Ritrovato di Bologna e 77^ Mostra in Laguna con VENEZIA CLASSICI causa la riduzione delle selezioni sarà solo nel capoluogo dal 25 al 31 agosto

Una soluzione senza precedenti tra 2 festival per una situazione straordinaria che salva i CLASSICI RESTAURATI replicati alla mostra veneziana dopo la prima d'agosto a Bologna arrichita, però, di ulteriori titoli. La rassegna storica rinuncia alla sezione SCONFINI per garantire posti disponibili in arene e giardini della Biennale al Lido con repliche al Rossini di Venezia e a Mestre a cura del circuito comunale. 50, 55, film da ogni parte del mondo e collegamenti internet con presentazioni e lanci in remoto su piattaforma aperta a tutti per autori e opere penalizzate dalle restrizioni sui viaggi. Dal canto suo IL CINEMA RITROVATO della CINETECA DI BOLOGNA sposta il suo obiettivo di 2 mesi (appositamente da giugno ad agosto) per venire incontro al FESTIVAL DI VENEZIA. La storia del cinema, la conservazione e il restauro, in appoggio all'industria cinematografica per il rilancio della produzione e distribuzione della 7^Arte. Conferenza stampa il 28 luglio dal Lido, che annuncerà titoli e novità, oltre al programma completo della rassegna. La SEZIONE CLASSICI ospitata a Bologna è comunque già una certezza.

fz



