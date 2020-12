FORMAZIONE Assegnata la borsa di studio SUMS per il Master di Primo livello in Comunicazione, Management e Nuovi Media

Assegnata la borsa di studio SUMS per il Master di Primo livello in Comunicazione, Management e Nuovi Media.

E' stata assegnata allo studente Alessandro Bronzetti la borsa di studio messa in palio dalla Sums per gli studenti del primo anno iscritti al Master di Primo livello in Comunicazione, Management e Nuovi Media dell’Università di San Marino. Bronzetti ha potuto pertanto beneficiare dell’esonero totale della rata di iscrizione del secondo anno di corso, al termine del quale svolgerà un tirocinio curriculare presso la SUMS.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: