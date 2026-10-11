VISITA GUIDATA Associazione Emma Rossi: un pomeriggio alla scoperta del convento di Santa Maria dei Servi Ad accompagnare i partecipanti l’architetto Maurizio Del Din e la studiosa Laura Rossi

Associazione Emma Rossi: un pomeriggio alla scoperta del convento di Santa Maria dei Servi.

Alla scoperta della storia e dell’arte di San Marino. Questo pomeriggio l’Associazione Emma Rossi ha organizzato una visita guidata alla chiesa e al convento di Santa Maria dei Servi, a Valdragone, complesso monumentale risalente al Quattrocento. Ad accompagnare i partecipanti l’architetto Maurizio Del Din e la studiosa Laura Rossi, in un percorso tra gli interni della chiesa, il chiostro e l’orto-giardino.

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