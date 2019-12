Atba: i ricordi e le immagini del treno bianco azzurro a 91 anni dalla posa della prima pietra

Sono passati 91 anni dalla posa della prima pietra del Treno Bianco Azzurro in quello che oggi si chiama piazzale della Stazione, in città: era il 3 dicembre 1928. Per questo l'associazione omonima ha deciso di ricordare l'anniversario con una serata evento, proprio nella sede dell'Associazione Treno Bianco Azzurro, con una mostra fotografica, un video contenente anche immagini inedite. Un ritorno al passato, attraverso i racconti di Giuseppina Cervellini e Antonio Morri, durante il periodo bellico, cui ha partecipato anche l'ambasciatore Guido Cerboni. Evento ribattezzato "Caffé ferroviario".

