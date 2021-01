Attiva-Mente lancia l'iniziativa: una firma contro l’odio

Il 4 febbraio si celebrerà la Giornata Internazionale della fratellanza umana, voluta dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ricorda Attiva-mente. E con l’approssimarsi della Giornata della Memoria, lancia l’iniziativa “Una firma contro l’odio” con la volontà di coltivare un piccolo germoglio di civiltà, cercando di stimolare riflessioni nell’ottica di analizzare talune tensioni sociali, di ricucire distanze e rapporti fra “diversi” e di individuare un argine a quelle forme di aggressività che sembrano emergere con sempre maggior evidenza anche sul web, in particolare sulle piattaforme “social”.

"Quanto avvenuto negli Stati Uniti conferma come il ricorso a internet quale mezzo per l’incitamento all’odio (politico, religioso, razziale, di genere o di orientamento sessuale), imponga la messa a punto e adozione di misure e strumenti idonei per contrastare il cosiddetto “hate speech”. L'associazione invita i cittadini e le cittadine sammarinesi alla difesa e promozione del rispetto e del dialogo civile e della tolleranza e, attraverso un’Istanza d’Arengo, lancia la proposta di dotare anche San Marino di un Ente preposto per affrontare efficacemente queste tematiche e proteggere e garantire i "baluardi valoriali la cui affermazione, come abbiamo visto - scrive - non è sempre scontata".

