DIALOGO CIVILE Attiva-mente propone l'iniziativa "una firma contro l'odio"

Di recente l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha stabilito che ogni 4 febbraio si celebri la Giornata Internazionale della fratellanza umana; con l’approssimarsi della Giornata della Memoria, Attiva-Mente propone “Una firma contro l’odio”. Una iniziativa per sensibilizzare i sammarinesi alla difesa e promozione del rispetto e del dialogo civile e avanzare, attraverso un’Istanza d’Arengo, la proposta di dotare anche San Marino di un Ente preposto in grado sia di affrontare determinate tematiche che di proteggere e garantire determinati argini valoriali la cui affermazione non sempre è scontata.

Nel video l'intervista a Gloria Valentini di Attiva-Mente

