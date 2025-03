Gli sceneggiatori anno giocato con gli attori sulla mente anche nel titolo FolleMente sfruttando le follie dell'innamoramento (e sugli istinti) dal PRIMO APPUNTTAMENTO in poi (la psiche speculare uomo-donna). Lo spazio fisico e mentale quanto influisce sull'attrazione fatale (che fa friggere la testa). Gli infatuati solo inizialmente innamorati (appena scottati...) si impegnano a studiarsi, capirsi e attrarsi: per quanto e come? Lasciarsi trasportare con leggerezza nella vita e nel film (raccontarsi, suggerisce il regista).