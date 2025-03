PRIMA FILM RSM Attrazione fatale che fa friggere la testa “FolleMente”, l'ultima commedia sull'innamoramento, di Paolo Genovese con un cast tutto italiano per San Marino Cinema al CineTeatro Concordia

Gli sceneggiatori anno giocato con gli attori sulla mente anche nel titolo FolleMente sfruttando le follie dell'innamoramento (e sugli istinti) dal PRIMO APPUNTTAMENTO in poi (la psiche speculare uomo-donna). Lo spazio fisico e mentale quanto influisce sull'attrazione fatale (che fa friggere la testa). Gli infatuati solo inizialmente innamorati (appena scottati...) si impegnano a studiarsi, capirsi e attrarsi: per quanto e come? Lasciarsi trasportare con leggerezza nella vita e nel film (raccontarsi, suggerisce il regista).

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: