SERRAVALLE Auditorium Little Tony: la personale di Massimo Grossi e lo spettacolo teatrale “I due di Emmaus, un incontro eccezionale”

Fotografie e teatro si uniscono all'Auditorium Little Tony di Serravalle grazie alla mostra personale di Massimo Grossi, fotografo autodidatta per passione dal 1988, e lo spettacolo “I due di Emmaus, un incontro eccezionale”. La mostra riunisce venti suggestive fotografie scattate in occasione delle cerimonie organizzate durante le feste nazionali sammarinesi, degli spettacoli e degli eventi svolti in Repubblica e non solo.

Lo spettacolo teatrale “I due di Emmaus, un incontro eccezionale” è un’opportunità per approfondire questo fatto storico, accaduto in un luogo preciso della Terra Santa. Due discepoli tristi e delusi, tornano da Gerusalemme a Emmaus. Uno sconosciuto li affianca e cena con loro e da li la loro vita viene stravolta.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: