Auguri a Gina Lollobrigida, l'artista poliedrica soffia 92 candeline. Una carriera ricca di riconoscimenti, ma quello a cui tiene di più viene proprio da San Marino

La “Lollo” compie 92 anni ma rimane un mito senza tempo. La vedete in tutta la sua bellezza e nel suo talento nei quattro francobolli che la Repubblica di San Marino le ha dedicato. Riconoscimenti a cui la Diva tiene di più, infatti in un'intervista al Corriere della Sera confidava: “I quattro francobolli che San Marino ha fatto stampare con la mia faccia è il premio più importante della mia carriera”. “Storia di un'artista: Gina Lollobrigida si racconta” è il tema dei disegni che la raffigurano realizzati dal bozzettista Valerio Pradàl: sono stati emessi il 23 gennaio 2007 dall'Ufficio Filatelico della Repubblica. Nel formato 65 centesimi, l'artista si presenta attraverso un autoritratto a sanguigna. In quello da un euro compare l'artista giovanissima nel film “Notre Dame de Paris” del 1956 affiancata da una grande scultura bronzea da lei realizzata nel 2002. Nel valore da 85 centesimi la Lollobrigida è in India in veste di fotoreporter. Il francobollo da tre euro e 20 centesimi invece la ritrae in compagnia di Madre Teresa. Un riconoscimento di cui va fiera: “E' un privilegio per me – dice – in genere è destinato a re e regine”.