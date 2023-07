CONCERTI RAVENNA "Aurora" nordica in Romagna La cantante norvegese AURORA in tour al Ravenna Festival nel concerto sulla mitologia greca al Pala De André

Stregati dalla eccentrica figura nordica di AURORA AKSNES, la cantautrice-prodigio di Stavanger, cittadina sulla costa occidentale motagnosa in Norvegia, vera star nordeuropea dei social sin da bambina. Oggi a 26 anni è la principessa scandinava del pop elettronico e incantato. THE GODS sono gli dei della grecità classica che la cantante ha trasposto nel suo sound etereo e oscuro. Il nuovo album del tour italiano è incentrato sul pezzo CURE FOR ME e sulle tematiche della diversità che TikTok ha catapultato nel mondo dei diritti LGBT+. Esteta del pop alternativo e poetessa dell'elettro-folk nordico a tinte gotiche è dichiaratamente femminista e politicamente impegnata nelle battaglie ambientaliste ed ecologiste. Compone e scrive sin dall'infanzia da vera enfant prodige della musica. Il suo album celebra “tutto ciò di cui non dovremmo vergognarci mai”: la nostra unicità irripetibile.

