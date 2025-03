CINEMA "Aurum": periodo d'oro, il cortometraggio ora selezionato al RED Movie Awards Prodotto da 301 Filmont, casa di produzione cinematografica sammarinese, è attualmente in nomination anche al The North Film Fest di New York,

Continua a riscuotere consensi internazionali il cortometraggio Aurum, prodotto dalla sammarinese 301 Filmont. Attualmente è in nomination al The North Film Fest di New York e in selezione al Prisma Rome Film Awards come miglior cortometraggio, ma è stato selezionato ora anche al RED Movie Awards, concorso internazionale che si tiene ogni anno a Reims, in Francia, celebrando film e registi provenienti da tutto il mondo.

Un'ottima opportunità che va ad aggiungersi al recente riconoscimento ottenuto dal regista Marco Gentili, premiato come “miglior regista” ai Milano Indie Movie Awards.

