Autoritratti di casa: campagna di sostegno per il C'ENTRO ANCH'IO.

Il progetto CHIAVI DI CASA della Fondazione C'ENTRO ANCH'IO continua. Al GINO 16 di Città è ospitata la mostra ANCH'IO... PARTE DEL MONDO NON “UN MONDO A PARTE” di 2 artisti speciali sammarinesi. Renzo Tentoni ed Elena Gualandra espongono per tutti, in negozio, volti a colori vivacissimi visti da dentro. Autoritratti per la raccolta fondi del progetto VERSO L'AUTONOMIA a sostegno delle famiglie. Evento per il futuro dei nostri disabili in favore della loro indipendenza sociale e affettiva. Sono disponibili per la vendita i cataloghi del Concorso AUTORITRATTO anche a sostegno di due adozioni a distanza in Indonesia.

