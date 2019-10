Autoritratto: in esposizione le opere del concorso

l' 1 e 2 novembre alla Sala Sums saranno in esposizione le opere che hanno partecipato al concorso "Autoritratto" ideato dalla Carlo Biagioli srl. Hanno partecipato 79 opere tra dipinti, fotografie, video, sculture e installazioni, racconti, poesie e persino poesie visive. Tra i partecipanti, provenienti da San Marino, Italia, Argentina e Israele, anche una giovane di 15 anni. Artisti legati da un filo rosso: l’amore per l’arte e il desiderio di compiere una riflessione sulla propria percezione di sé, rielaborato in maniera del tutto libera e con l’utilizzo delle forme espressive loro più congeniali.