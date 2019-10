Autunno (inizio inverno) in Camerata, come sempre, tutta la musica sul Monte

Sentiamo Augusto Ciavatta

XXI edizione della Rassegna Musicale d'Autunno dal 6 ottobre al 1 dicembre tutta in Centro Storico. Teatro e ridotto, basilica, galleria Carisp i luoghi dedicati della vera e propria stagione concertistica. La collaborazione tra Camerata del Titano, Cassa di Risparmio e Segreteria Cultura, ha permesso anche quest'anno un cartellone d'eccellenza. Artisti, gruppi e orchestre di alto livello, si esibiranno solo a San Marino. Domeniche pomeriggio in territorio, per la prima volta in concerti, tutti dentro le mura di Città. Produzione e fruizione di qualità permettono ad alcuni progetti musicali nazionali di uscire dal territorio grazie alla rassegna autunnale. Le novità della stagione 2019 saranno due: valorizzazione dello spazio artistico e acustico del RIDOTTO teatrale e utilizzo dell'organo BAZZANI prezioso strumento ottocentesco in Pieve.

fz