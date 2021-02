PROGETTO FERROVIARIO RSM 'AvanTreno': AB O3 c'è L'Associazione Treno Bianco Azzurro ha invitato le segreterie preposte a visionare mostra e spazi ferroviari valorizzati nel tempo in Città per un rilancio storico e turistico del progetto rotabile

Un crescente interesse di cittadini e turisti riguardo alle vicende della antica ferrovia e del trenino sammarinese per lo sviluppo del materiale rotabile sul percorso ferroviario possibile investendo sulla zona del Montale. Guide turistiche e appassionati da ogni parte del mondo chiedono se il treno funziona e gli spazi sono visitabili. Un piano programmatico pubblico-privato sarebbe auspicabile per far ripartire l'AB O3 perché la EX STAZIONE ridiventi LA STAZIONE.

Interviste con Giancarlo “Yuma” Terenzi, Associazione Treno Bianco Azzurro e Marco Gatti, Segretario alle Finanze con delega ai Trasporti



