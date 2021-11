ROMAGNA MUSEI Avanza il PART oltre Rimini PART - Palazzi dell'Arte di Rimini, tra i migliori spazi espositivi aperti dell'anno anche grazie ai nuovi giardini, punta su premi e mostre temporanee con le opere della Fondazione San Patrignano

Nono solo il Giardino delle Sculture. Lo sguardo “moderno e contemporaneo” del comune si sposta sugli artisti emergenti proponendo gli autori già noti con il Fondo di Sanpa disponibile al pubblico. Un museo aperto col lockdown fa già scuola nel dare nuovi frutti oggi visibili dentro e fuori il comprensorio dell'arte (tra Podestà/Arengo e dintorni) in pieno centro storico della città Capitale balneare d'Italia.

Il Premio Artisti Italia PART under 40 è un'altra delle sfide antipandemiche, in nome della creatività artistica, già vinta in partenza: la Comunità di Sanpa collaborerà aprendosi alla città e ospitando il pubblico, dentro... Un museo anomalo “work in progress” aperto da un anno, che fa parlare di sé anche negli Stati Uniti per via di Fellini, è una opportunità per tutti, San Marino compreso, viste le potenzialità del patrimonio d'arte moderna e contemporanea sammarinese.

