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Avatar animato in un ri-salto al futuro

L'animazione d'autore del weekend di San Marino Cinema è “JUMPERS: un salto tra gli animali” della Pixar-Disney protagonista una studentessa-castorina in missione da “avatar” in un particolare “ritorno al futuro”

di Francesco Zingrillo
19 mar 2026

MABEL studia biologia e ama gli animali dello stagno cittadino: un mondo nascosto guidato da RE GIORGIO il grande castoro costruttore per tutti gli esseri viventi insetti e umani compresi. Lei per via robotica diventa un'avatar e 'salta' nel futuro animale per poi tornare. Corpo tecnologico gommoso e simpaticamente asiatico. Personaggi originali per occhietti e capigliature da una scrittura demenziale. La lotta è tra MABEL-NATURA e il POTERE-SINDACO “Generazzo Jerry” cementificatore: litigano per la città di BEAVERTON. Il film è un'occasione per spiegare il mondo animale agli umani e viceversa una possibilità di avvicinare gli animali agli uomini.




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