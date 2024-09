L'intervista storica di Gabanelli per ricordare che il mito francese era sì, d'origine armena ma amatissimo anche in Italia: il film è un tributo al suo lascito culturale. Il primo lungometraggio francese dedicato ad AZNAVOICE evoca l'infanzia parigini e le storie d'amore di un'icona vissuta fino a 94 anni sempre sulla ribalta. Determinante il suo rapporto con Edith Piaf e il lavoro nel cinema per una lunga vita artistica da Ville Lumière: la sua malinconia del cuore è patrimonio di tutti.