'babbo e mamma nat': un legame delle feste

Una strenna natalizia originale e molto nordica dalle poste norvegesi al mondo in un film breve protagonisti due anziani innamorati da sempre: BABBO NATALE e MADRE NATURA. L'amore, però, non basta più e la cura per le piante e l'ambiente compromette il rapporto presente (dagli uomini che consumano... pure i bambini). L'incanutito Santa Claus ha una compagna vera (bella e stanca molto affaticata da tanto tempo, ormai) che lo supporta e spesso lo sopporta nelle sue scelte pazze in giro per il mondo (doni senza mai chiedere regioni...). Si scrivono perché si amano ancora nonostante siano così diversi sono legati dall'affetto per il futuro dei bambini. Babbo Natale si è perso nel consumismo e Madre Natura lo vuole lasciare... ma nessuno di noi può vivere senza di lei. Non ci sono più chance. Le industrie non rispettano gli accordi e non tagliano le emissioni inquinanti. Bisogna fare e agire, subito. Niente auguri da POSTEN solo rispetto, per gli impegni.