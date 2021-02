GIOVANI E MUSICA "Baby Bofe' ": Mozart dei piccoli Bologna Festival per i più piccoli con “ I racconti musicali di Baby Bofe' ” online Gabriele Ferrara recita la vita del piccolo Amadeus su interludi mozartiani eseguiti dal Trio Eccentrico

AMADEUS, un giovane prodigio sempre in viaggio verso le corti d'Europa e in Italia, raccontato ai ragazzini con la musica per bambini coinvolti in modo giocoso e guidati dalla voce narrante di Gabriele Ferrara (ballerino e mimo proveniente dalla scuola teatrale di Bologna “Alessandra Galante Garrone”) in ensemble con il TRIO ECCENTRICO di fiati (Ghetti, Selva e Gonzales): tutti IN CARROZZA CON MOZART. A teatro vuoto ma con leggerezza si può allontanare la difficoltà del momento “perché la musica ha il potere di unire le persone” - dicono i musicisti del gruppo classico e jazz. La speranza della rinascita è proprio lì, nei nostri giovani musicisti, che seguono Mozart giocando con lui. Settimanalmente su social e siti di @bolognafestival BABY BOFE' in video-storie musicate che entrano, così, nelle case de piccoli in modo ludico spingendo i giovani verso le meraviglie di Mozart, Rossini e Verdi con i loro segreti artistici da favola...

fz [Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: