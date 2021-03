Baci dal Mondo: Rimini e Gradara al centro del mondo grazie a Dante e Francesca

L’8 marzo 2021, ben 5 continenti, 21 università, 30 docenti e 100 giovani di ogni etnia e 18 lingue, si sono collegati live streaming al teatro Galli di Rimini per celebrare Francesca da Rimini, Dante e la Commedia della quale Francesca è il personaggio più amato e celebrato, recitando i versi a lei dedicati. Una maratona di 10 ore con i baci d’amore e di passione più celebri della letteratura d’ogni tempo, in un corale abbraccio che ha visto protagonista anche la San Marino Rtv, attraverso il suo sito. 20.651 persone sono state raggiunte dalla pagina FB e 17.090 raggiunte dall’evento, per un totale di 37.741 contatti in 4 settimane. 4.851 le visite al sito web nella giornata dell’8 marzo.







Un abbraccio globale, quanto mai distanziato ma tanto giovane e forte, all’insegna della speranza, della bellezza e della libertà di cui il mito di Francesca è rappresentazione esemplare. Tra le prime iniziative che festeggeranno il Centenario Dantesco 2021, quella di Rimini è stata di certo la più originale, la più giovane e la più internazionale. 21 sono state le straordinarie performance realizzate dagli studenti che hanno affascinato e commosso il mondo intero superando ogni barriera e le tante difficoltà create dalla pandemia. I collegamenti sono stati effettuati da: Adelaide, Amsterdam, Barcellona, Bologna, Buenos Aires, Ekaterinburg, Friburgo, Gottinga, Johannesburg, Los Angeles, Madison, Madrid, Mariupol, Msida, New York, Paris, Pesaro, Quito, Ravenna, San Marino, San Paolo, Santiniketan, Shanghai, Siena, Toronto.