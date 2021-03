Baci dal mondo: San Marino tra i protagonisti del flash mob

In occasione del Centenario dantesco del 2021 con 21 università di tutto il mondo collegate in diretta streaming per recitare e animare i versi di Francesca da Rimini del V canto L’8 marzo 2021 sarà il “Francesca day”, con un’intera giornata che celebrerà in tutto il mondo Francesca da Rimini, il personaggio più conosciuto e amato della Commedia. Dal teatro Galli di Rimini, "Baci dal Mondo, flash mob ecumenico, con studenti e insegnanti di ventuno Università dei cinque continenti da Adelaide a Siena, da Parigi a San Paolo, da San Marino a Ekaterinburg, da Friburgo a Buenos Aires, da Ravenna a Shanghai, da Santiniketan a New York, da Barcellona a Los Angeles, da Gottinga a Toronto, da Amsterdam a Johannesburg che reciteranno, animeranno e commenteranno nella lingua del loro paese il V canto dell’Inferno con i versi più celebri al mondo dedicati alla passione e al bacio.

Le performance verranno diffuse in diretta streaming sul nostro sito e tramite social media.

Dai filmati verrà ricavato un documentario e una pubblicazione a stampa da diffondere con finalità didattiche e divulgative. La regia dell’evento sarà al Teatro Amintore Galli di Rimini e le animazioni si susseguiranno on-line dalle 9,30 del mattino.