Baci dal mondo: tributo a Dante e Francesca da Rimini

Cinque continenti, ventuno università, diciotto lingue, trenta docenti universitari e cento giovani di ogni etnia, tutti insieme appassionatamente l’8 marzo 2021 per celebrare Dante e la Commedia attraverso il suo personaggio più amato e celebrato: Francesca da Rimini. Un Flash Mob planetario organizzato per dar inizio alle Celebrazioni per il centenario dantesco 2021 delle terre malatestiane tra Romagna e Marche.

La regia delle ventun performance sarà al Teatro Amintore Galli di Rimini, a pochi passi dove Francesca ha realmente vissuto. Coordinerà l‘evento dal palco, la scrittrice e giornalista Lia Celi, affiancata, oltre che da Ferruccio Farina, l’ideatore e il promotore di Worldwide Kisses, da Natascia Tonelli, Marco Veglia, Giampiero Piscaglia Assessore alla Cultura di Rimini, Filippo Gasperi Sindaco di Gradara, e Andrea Santangelo, del comitato organizzatore. Ospiti la soprano Gabriella Morigi, Mariarita Semprini docente di materie classiche, e Franco Capicchioni presidente della Società Dante Alighieri di San Marino.

Dai filmati delle performance verranno ricavati un documentario e una pubblicazione a stampa con finalità didattiche e divulgative. I trenta insegnanti saranno ospiti, non appena sarà possibile per la pandemia, per un soggiorno di studio tra Rimini e Gradara.

