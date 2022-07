SHOW Back to the '90: San Marino united Artist celebrano la festa della musica

Al Campo Bruno Reffi ieri sera i "San Marino United Artist" hanno celebrato la giornata della musica attraverso i protagonisti sammarinesi in uno show che ha visto in scena la musica degli anni '90. Guest star della serata Daniele Groff. Lo spettacolo è iniziato con il dj set e ha poi visto alternarsi sul palco due band che hanno suonato per tutti i cantanti.

