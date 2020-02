OSCAR GB Bafta a Renée Zellweger e Joaquin Phoenix, 1917 miglior film l'interprete di Joker ha accusato l'industria del cinema di "razzismo sistemico"

Bafta a Renée Zellweger e Joaquin Phoenix, 1917 miglior film.

Renee Zellweger migliore attrice per 'Judy' e Joaquin Phoenix migliore attore per 'Joker' ai Bafta, gli 'Oscar britannici' assegnati ieri sera a Londra. Il miglior film è '1917' e il premio per la regia è andato a Sam Mendes che lo ha diretto.

Candidata all'Oscar, Renée Zellweger ha già vinto un Golden Globe per la sua interpretazione in 'Judy', il film sulla vita di Judy Garland. Dopo le polemiche e le accuse di razzismo nei confronti dei Bafta per la scarsa attenzione agli attori neri, l'interprete di Joker ha accusato l'industria del cinema di "razzismo sistemico".



