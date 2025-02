Baldini poeta come Guerra recitati da Campitelli con Marescotti

"Tutti zitti"

Il poeta santarcangiolese Baldini passa dalla figura teatrale ironica e scanzonata di Campitelli nel suo essere un uomo comune, vinto dalla normalità, intorno a noi (mentre il mondo gira... e cambia): lui vive finché parla, poi... scoppia. Una cascata di parole implacabili, strozzate in gola, malinconiche e crude come quelle che si sentono in piazza, o al bar, a volte in casa. ZITTI TUTTI! Si porta dentro la poesia graffiante e popolare di Raffaello Baldini e la recitazione di Ivano Marescotti che ha letto più volte il poeta e ispirato l'attore protagonista. Magia pura in vernacolo. Un monologo di teatro che ha cambiato la lingua di Romagna come fece Tonino Guerra da Santarcangelo con la sua poesia al cinema insieme a Fellini. Il mistero della letteratura per il palcoscenico in dialogo con il tempo che va...