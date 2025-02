Balestrieri, Palio di Sant'Agata: trionfa il giovane Marco Valentini

Si è chiuso un weekend significativo per la Federazione Balestrieri Sammarinesi, con la celebrazione del Palio di Sant'Agata. L'evento - che unisce festa, passione e condivisione - si è svolto sabato 8 febbraio. Il giovanissimo Marco Valentini conquista il primo posto e trionfa nella competizione. Seguono Loris Giardi ed Emanuele Mularoni. "Sant’Agata - scrive la Federazione - rappresenta per noi non solo una ricorrenza, ma un simbolo di identità, appartenenza e tradizione".