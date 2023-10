Balestrieri Sammarinesi: in udienza per celebrare un nuovo successo

In udienza dai Capitani Reggenti la Federazione Balestrieri Sammarinesi, per celebrare un nuovo successo. A luglio la conquista a Volterra del 56esimo Torneo Nazionale della Balestra all'italiana. Oggi l'udienza dei Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina (Presidente Balestrieri) Ad introdurre il Presidente ed una delegazione dei balestrieri sammarinesi, il Segretario di Stato alla Cultura Andrea Belluzzi. La Reggenza ha elogiato la Federazione per la vittoria di squadra ottenuta a Volterra ricordando il ruolo “antico e contemporaneo” che i balestrieri rappresentano nel Paese, fin dall'antichità. Citato un documento risalente al 1339 che obbligava i Capitani Reggenti ad acquistare una balestra, comprese le munizioni, quale contributo alla difesa del comune.

A conclusione dell'udienza la Reggenza ha consegnato a ciascun balestriere una medaglia commemorativa.

Nel servizio sentiamo il Presidente della Federazione Balestrieri Stefano Ugolini e Andrea Belluzzi, Segretario di Stato alla Cultura

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: