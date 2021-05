Ballando, ballando, la rete di danza va

Un linguaggio espressivo di ricerca per la nuova stagione d'arte e spettacolo sul balletto contemporaneo. La rassegna E'BAL continua con i suoi contenuti d'avanguardia in progetti da fine maggio che partono dagli Atti di Rimini e dagli Agostiniani dal vivo. Preludio d' un'estate coreografica sulla scena contemporanea in 3 appuntamenti sulla rete di palcoscenici diffusi all'aperto. La danza fa da spartiacque già dal 29 maggio aprendo al cartellone-calendario riminese di prosa, musica e cinema. Il trittico: ENERGHEIA lavoro di Paola Bianca; IL VERDE (non) È UN COLORE DIFFICILE della Compagnia Il Tempo Favorevole di Barbara Martinini per le musiche di Roberto Paci Dalò di USMA radio; NEXUS con lo spettacolo ILINX (Don't stop the dance) chiude la miniserie il 17 giugno. Grazie alle residenze artistiche le compagnie locali hanno continuato a produrre spettacoli provandoli a porte chiuse e oggi sono pronte a riprendersi i loro spazi culturali. Un programma in itinere che riserverà sorprese. 11 enti e 40 eventi in 20 spazi teatrali aperti alla realtà ravennate e che coinvolgono anche gli Istituti Culturali di San Marino.

