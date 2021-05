CALENDARIO DANZA Ballando, ballando, la rete di danza va E'BAL, palcoscenici per la danza contemporanea, che negli anni ha coinvolto anche San Marino riparte dai Teatri riminesi anche sul territorio fino a Ravenna

Un linguaggio espressivo di ricerca per la nuova stagione d'arte e spettacolo sul balletto contemporaneo. La rassegna E'BAL continua con i suoi contenuti d'avanguardia in progetti da fine maggio che partono dagli Atti di Rimini e dagli Agostiniani dal vivo. Preludio d' un'estate coreografica sulla scena contemporanea in 3 appuntamenti sulla rete di palcoscenici diffusi all'aperto. La danza fa da spartiacque già dal 29 maggio aprendo al cartellone-calendario riminese di prosa, musica e cinema. Il trittico: ENERGHEIA lavoro di Paola Bianca; IL VERDE (non) È UN COLORE DIFFICILE della Compagnia Il Tempo Favorevole di Barbara Martinini per le musiche di Roberto Paci Dalò di USMA radio; NEXUS con lo spettacolo ILINX (Don't stop the dance) chiude la miniserie il 17 giugno. Grazie alle residenze artistiche le compagnie locali hanno continuato a produrre spettacoli provandoli a porte chiuse e oggi sono pronte a riprendersi i loro spazi culturali. Un programma in itinere che riserverà sorprese. 11 enti e 40 eventi in 20 spazi teatrali aperti alla realtà ravennate e che coinvolgono anche gli Istituti Culturali di San Marino.

fz

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: