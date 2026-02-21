Ballando con la morte creativa

Acrobazie liriche su suoni e rumori creati dai 6 artisti in scena già nel 2020 pandemico in Canada: una risposta resistente in cronache surreali dell'esistente. PLAY DEAD di gente che guarda la vita negli occhi degli altri: una danza dell'ultima canzone. PEOPLE WATCHING arriva a Bologna dopo varie tournée (debutto nazionale canadese nel 2023) in oltre 10 paesi del mondo per 200 repliche rimanendo in regione fino a inizi marzo grazie al circuito teatrale di ATER Fondazione su invito della delegazione del Québec. I performer multidisciplinari pescano direttamente dall'esperienza di spettacolo teatrale e circense di THE 7 FINGERS e CIRQUE DU SOLEIL, appunto. Le nuove forme di connessione scenica partono dall'esperienza nordamericana di ballerini e scenografi d'influenza francese e inglese tipiche del Canada diverse e peculiari rispetto a quella statunitense. Lo spettacolo è un mosaico frammentato su disegni di luci in musica: fragilità di una festa che non vuol mai finire.









