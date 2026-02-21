SPETTACOLI REGIONE Ballando con la morte creativa Al Duse la prima bolognese del balletto canadese PLAY DEAD opera del collettivo creativo di Montréal PEOPLE WATCHING. Lunedì 23 febbraio alle 21 la tappa emiliana del tour italiano organizzato da ATER Fondazione e balletto

Acrobazie liriche su suoni e rumori creati dai 6 artisti in scena già nel 2020 pandemico in Canada: una risposta resistente in cronache surreali dell'esistente. PLAY DEAD di gente che guarda la vita negli occhi degli altri: una danza dell'ultima canzone. PEOPLE WATCHING arriva a Bologna dopo varie tournée (debutto nazionale canadese nel 2023) in oltre 10 paesi del mondo per 200 repliche rimanendo in regione fino a inizi marzo grazie al circuito teatrale di ATER Fondazione su invito della delegazione del Québec. I performer multidisciplinari pescano direttamente dall'esperienza di spettacolo teatrale e circense di THE 7 FINGERS e CIRQUE DU SOLEIL, appunto. Le nuove forme di connessione scenica partono dall'esperienza nordamericana di ballerini e scenografi d'influenza francese e inglese tipiche del Canada diverse e peculiari rispetto a quella statunitense. Lo spettacolo è un mosaico frammentato su disegni di luci in musica: fragilità di una festa che non vuol mai finire.



