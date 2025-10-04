SPETTACOLI REGIONE Ballando con le BR per Moro A TEATRI DI VITA bolognese STELLA sulla tragedia di ALDO MORO dalla Compagnia NATURALIS LABOR la danza del rapimento coreografata da Luciano Padovani

Le Brigate Rosse nel movimentato del corpo. La stella a cinque punte in 5 movimenti di dolore umani e politici: (1)rapimento, (2)covo, (3)processo, (4)agonia e (5)morte di un intero paese negli “Anni di piombo”: terroristi, assassini, strumenti di potere!? Un ciclostile e la grafia stampata in bianco e nero anni 70 di uno stilema disegnato (chissà da chi?) divenuto simbolo di morte prima della rinascita di pacificazione.

