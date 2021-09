Ballando Il mondo dei bambini

Si è bambini a 9 anni quando a scuola si fatica... Danya non impara, non legge e scrive male: perde i pezzi per strada e si vergogna davanti agli altri. La storia raccontata dalla coreografa e animatrice Valentina Del Mas è rivolta anche ai grandi. In classe tutti camminano e Danya arranca. Perde i pezzi e rifiuta quelli che non sono giusti per lei. Poi incontra i compagni. 4 amici con altrettante qualità che la incuriosiscono a tal punto da arricchirla tanto. Pezzo dopo pezzo mette insieme il suo giocattolo educativo e raggiunge il suo “punto di allegria”. Gambettola e il suo teatrino liberty, vera bomboniera sulla Via Emilia prima di Cesena, è uno spazio sperimentale per lo spettacolo e la danza contemporanea rivolti alle giovani generazioni. Il punto di forza del cartellone gambettolese (spazio regionale con collaborazioni internazionali) coinvolge la regione con EmiliaRomagnaTeatro e la rete E'BAL, Palcoscenici contemporanei.

fz