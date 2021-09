TEATRO DANZA ROMAGNA Ballando Il mondo dei bambini E'BAL, Palcoscenici romagnoli 2021, stasera al Teatro di Gambettola presenta DA DOVE GUARDI IL MONDO? Di Valentina Dal Mas spettacolo vincitore del Premio Scenario Infanzia sull'apprendimento dei bambini

Si è bambini a 9 anni quando a scuola si fatica... Danya non impara, non legge e scrive male: perde i pezzi per strada e si vergogna davanti agli altri. La storia raccontata dalla coreografa e animatrice Valentina Del Mas è rivolta anche ai grandi. In classe tutti camminano e Danya arranca. Perde i pezzi e rifiuta quelli che non sono giusti per lei. Poi incontra i compagni. 4 amici con altrettante qualità che la incuriosiscono a tal punto da arricchirla tanto. Pezzo dopo pezzo mette insieme il suo giocattolo educativo e raggiunge il suo “punto di allegria”. Gambettola e il suo teatrino liberty, vera bomboniera sulla Via Emilia prima di Cesena, è uno spazio sperimentale per lo spettacolo e la danza contemporanea rivolti alle giovani generazioni. Il punto di forza del cartellone gambettolese (spazio regionale con collaborazioni internazionali) coinvolge la regione con EmiliaRomagnaTeatro e la rete E'BAL, Palcoscenici contemporanei.

