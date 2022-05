Ballando per l'Ucraina in nome della pace

Artisti professionisti abituati alle tournée in un duro lavoro di preparazione durante l'allestimento e lungo la serie di repliche dapprima in Francia e adesso in Italia con la rete di solidarietà di ERT/ Teatro Nazionale e Ater Fondazione. Maestranze e ballerini, solisti e direttore artistico, non possono più tornare a casa. Provengono dall'Opera Nazionale di Kiev, dal Teatro di Odessa e dall'Accademia di Kharkiv. Alcuni hanno chiesto asilo politico in Germania e hanno ottenuto la vicinanza affettuosa e la commozione vera di danzatori e teatranti russi, che operano in tutto il mondo; e questo è un segno di cambiamento che porta l'arte di pace nei cuori di mezza Europa a Occidente. Le ballerine hanno chiuso la vita in uno zainetto insieme ai figli piccoli sono venuti a ballare da noi per poi tornare... Lavorano mantenendo i famigliari e girando di città in città per testimoniare il loro amore per il balletto e l'Ucraina. GISELLE parla delle VILLI spiriti femminili di morte che soffocano l'amato ma il ricordo passato salva, sempre.

