TEATRI APERTI Ballando per l'Ucraina in nome della pace Ater Fondazione al Magnani di Fidenza nel parmense sostiene solisti e ballerini ucraini con lo spettacolo romantico GISELLE del Classical Ballet che sarà il 19 maggio anche al Bonci di Cesena

Artisti professionisti abituati alle tournée in un duro lavoro di preparazione durante l'allestimento e lungo la serie di repliche dapprima in Francia e adesso in Italia con la rete di solidarietà di ERT/ Teatro Nazionale e Ater Fondazione. Maestranze e ballerini, solisti e direttore artistico, non possono più tornare a casa. Provengono dall'Opera Nazionale di Kiev, dal Teatro di Odessa e dall'Accademia di Kharkiv. Alcuni hanno chiesto asilo politico in Germania e hanno ottenuto la vicinanza affettuosa e la commozione vera di danzatori e teatranti russi, che operano in tutto il mondo; e questo è un segno di cambiamento che porta l'arte di pace nei cuori di mezza Europa a Occidente. Le ballerine hanno chiuso la vita in uno zainetto insieme ai figli piccoli sono venuti a ballare da noi per poi tornare... Lavorano mantenendo i famigliari e girando di città in città per testimoniare il loro amore per il balletto e l'Ucraina. GISELLE parla delle VILLI spiriti femminili di morte che soffocano l'amato ma il ricordo passato salva, sempre.

fz

