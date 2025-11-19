EVENTI REGIONE

Ballando per morire in Bulgaria

Per i 20 anni di MAMMUT FILM al Galliera di Bologna la pellicola indipendente bulgara d'autore PACCHETTO ETERNITÀ di Magdalena Ilieva

Una commedia nera senza speranza, un pacchetto amaro per l'aldilà: un necroforo indomito (Bobkata) cerca clienti tra gli anziani per non fallire. L'ex vecchia fiamma del padre morto (Joana che da ubriaca ne provocò la fine) lo aiuterà danzando. Lei, ballerina ricca, darà lezioni gratis ai futuri defunti... in cambio avrà il suo “pacchetto eternità”, e il perdono.

