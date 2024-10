SCUOLA E SPETTACOLO Ballare contro il bullismo "tossico" NOBODY di Daniele Ninarello, concept, danza e musica, al Periferico Festival di Modena OvestLab

NOBODY, NOBODY, NOBODY è un ok! Alla protesta! del famoso coreografo noto per il suo lungo lavoro artistico-pedagogico nelle scuole con i giovani. Un movimento intimo sul corpo che educa al controllo di azioni e comportamenti “tossici” nel tempo come il bullismo. Esposizione alla vulnerabilità condizione della propria rivoluzione interiore. Comporre danza nella pratica divulgativa è per Ninarello un lavoro principalmente su se stesso (autocoscienza) da mostrare agli altri, ballando in uno spazio comune. E dopo la performance il dialogo (condividere la libertà di conoscersi). Il 22% dei ragazzi e delle ragazze in età scolare subisce forme di bullismo.

