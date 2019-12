DANZA REGIONE Balletto milanese made in Bo Stasera al Teatro Comunale di Bologna in platea grande CENERENTOLA del Balletto di Milano

Vive il balletto nella performance della Compagnia di Milano per una notte a Bologna un sogno coreografico e musicale di CENERENTOLA di Gioachino Rossini. Una fiaba melodica fatta di carrozze, cavalli, scarpette immaginata da Perrault, scritta sullo spartito dal genio pesarese, autore preferito a Prokof'ev nell'esclusiva versione di GIORGIO MADIA. I personaggi sono sempre: matrigna, sorellastre, lacchè e fata (sbadata e sensuale) in coreografie e scenografie innovative ANNI 50 ( la protagonista vive in una tappezzeria e veste i colori e le fantasie della bottega) per le scene internazionali, che hanno procurato alla compagnia di danza milanese, il GOLD CRTICS AWARD. La rappresentazione è in tour dal 2011anche per l'ironia e la comicità dei protagonisti danzanti non è solo balletto ma teatro melodico fiabesco.

fz



I più letti della settimana: