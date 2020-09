Ballo metropolitano per Bologna

Da 24 anni il Festival Internazionale di Danza nei Paesaggi urbani si fa nei luoghi più coreografici della città. Gli spazi sono abitati da artisti e spettatori in totale sicurezza nonostante il “tempo sospeso” del post-Covid. Il cartellone va avanti con performance cittadine di ballo in contesto urbanizzato. Fino al 6 settembre spettacoli itineranti a sostegno di operatori e professionisti in difficoltà per la crisi. Bermudas è un lavoro per interpreti a numero variabile intercambiabili. Movimenti semplici ispirati alla teoria del caos in moto perpetuo che crea un vortice danzante ironicamente simile e ispirato al famoso Triangolo delle Bermude atlantiche tra Florida e Porto Rico. Nel dialogo finale in scena il confronto tra arte e scienza nel dibattito sulla rigenerazione metropolitana proprio all'ex Scalo ferroviario del Ravone.

fz

Intervista con MICHELE DI STEFANO, Coreografo