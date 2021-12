CINEMA FRANCESE D'AUTORE Balzac: la bellezza perduta per il giornalismo La commedia umana francese di Honoré De Balzac al cinema con ILLUSIONI PERDUTE nel film di Xavier Giannoli visto a Venezia 2021

Si può “dare alla carne una risonanza metafisica” - trattando Balzac in una riduzione filmica del libro in 3 parti, “Illusioni perdute” - come sostiene il regista francese Giannoli, educato in una famiglia cattolica che non ha mai rinnegato, letterato della Sorbona e figlio di un giornalista!? Siamo a fine 800 nella provincia dell'Argouleme e Lucien, figlio di un farmacista fugge con l'amante aristocratica a Parigi per fare il poeta ma finisce a esercitare il mestiere del giornalista scrivendo di cultura e spettacoli. Dal realismo sociale alla denuncia politica (che con la bellezza ha poca a che fare) si passa al teatrino delle falsità per l'inganno del verosimile nel fare il gioco di chi paga i giornali a discapito di chi li compra... suscitare polemica senza scrupoli per dominare il mercato è un orizzonte da restaurazione post napolenica molto simile al nostro domani.

fz



I più letti della settimana: