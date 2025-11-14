EVENTI REGIONE Bambini, nonni e zii, in Sicilia “Visioni Italiane” della Cineteca comunale presenta GIOIA MIA di Margherita Spampinato, Premio della Giuria al Festival di Locarno, presente in sala al Modernissimo di Bologna

Un bambino e un'anziana nonna costretti insieme alla zia in un condominio siciliano: infanzia e senescenza in un androne del palazzo di tutti noi da piccoli, tra città e campagna, coi nonni. Solitudine e malinconia non senza ironia quella raccontata da Spampinato in una storia di storie: senza il Wi-Fi, lì, c'è più amore.

