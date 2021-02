RASSEGNA CINE RSM "Bananas" vs Spock: la storia del cinema solo in Repubblica Doppio appuntamento pomeridiano con SAN MARINO CINEMA nel weekend alle 17 l'ironia di Woody Allen con IL DITTATORE DELLO STATO LIBERO DI BANANAS mentre domenica STAR TREK III

Un giovanissimo Allen factotum in tutti i sensi con il suo cinema autarchico in “BABANAS” mostra la faccia che ha! (e avrà per oltre 60 anni) sempre a partire da un amore mancato (stavolta la sua lei è NANCY) tra sesso perduto e pornografia... scappa da New York. Lo Stato di BANANAS (tra golpe e assassini cambia presidente a seconda del volere statunitense) nel sudamerica rivoluzionario anni 70 l'occasione di potere sarà il suo riscatto per il ritorno americano trionfale, a casa sua. Travolto dal suo destino 'politico' lo salverà proprio NANCY...

La saga di STAR TREK corre dietro alle orecchie di Spock in questo episodio anni 80 con gli inossidabili eroi delle galassie aperte. Equipaggio dell'Enterprise all'arrembaggio corsari dello spazio in un'ennesima battaglia stellare. Il vulcanico Spock misteriosamente scoparso nello spazio galattico. Leonard Nimoy in arte SPOCK, appunto, oltrechè protagonista è anche il regista del film.

fz

