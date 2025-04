Banda Militare: Memorie di Guerra e Speranza di Pace nel concerto in onore della Reggenza

Il concerto della Banda Militare

Memorie di Guerra – Speranza di Pace: un programma mirato quello proposto dalla Banda Militare della Repubblica di San Marino e illustrato dal Tenente e Maestro Stefano Gatta in apertura del tradizionale concerto in omaggio dei Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi insediati solo pochi giorni fa, il 1° aprile.

Richiami – attraverso racconti, immagini e musica - al passaggio del fronte di guerra nel 1944. Come Paese neutrale e ospitale, il Titano accolse oltre 100.000 sfollati durante l’arretramento della Linea Gotica e l’avanzata delle truppe alleate che liberavano l’Italia centro settentrionale. E il pensiero corre al bombardamento del 26 giugno. Tema trattato nel 2024 per gli 80 anni della Milizia confinaria, ricordati dal Maggiore Antonio Zani, e ora riproposto - nel concerto - con qualche aggiornamento.

Un modo per celebrare gli atti di eroismo quotidiano compiuti all'epoca per giungere poi alla Liberazione dal nazi-fascismo, il 25 aprile 1945, di cui ricorre proprio in questo mese di aprile l’80° anniversario.